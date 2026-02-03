Atención directa en cuarta jornada del Programa de Audiencias “Justicia Cercana”

-El Magistrado Presidente brindó atención directa a 15 personas en la Escuela Judicial de Texcoco.

Como parte de la política institucional orientada a consolidar un Poder Judicial más humano, cercano, transparente y confiable, se llevó a cabo la cuarta jornada del “Programa de Audiencias Justicia Cercana” Texcoco, encabezada por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.



Durante los trabajos desarrollados en la Escuela Judicial de Texcoco, el Magistrado Presidente brindó atención a 15 personas, quienes expusieron de manera personal sus inquietudes y necesidades relacionadas con la impartición de justicia, en un ejercicio de apertura y cercanía.



Cada persona fue canalizada al equipo multidisciplinario, por lo que Macedo García estuvo acompañado por las juezas: María Elena Pons Escalera, Enlace en Materia Civil y Mercantil, y María de Lourdes Hernández Garduño, Enlace en Materia Familiar, así como el Juez César Bulmaro Díaz Morán, Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales.



Además, el Magistrado Sergio Castillo Miranda, Coordinador de Relaciones Intergubernamentales e Interinstitucionales; Laura Carolina Arce Noriega, Directora de Igualdad y Derechos Humanos; y Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos para el seguimiento de los asuntos.



En esta jornada, el titular del Tribunal Superior de Justicia recorrió el edificio de Juzgados Civiles y Familiares de Texcoco, donde conversó con servidoras y servidores judiciales, a quienes reconoció por su labor, dedicación y compromiso, haciendo énfasis en mantener un actuar cercano y accesible con las personas usuarias.



Mediante este programa se refrenda el compromiso institucional de acercar la justicia a la ciudadanía y de construir soluciones en beneficio de las y los mexiquenses, así como fortalecer el diálogo directo, la atención personalizada y la confianza ciudadana.