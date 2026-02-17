“Operación Caudal”: Se han asegurado 150 pozos y tomas clandestinas en Edoméx

-Con “Operación Caudal”, en Edoméx se combate la extracción, distribución y venta ilícita de agua.

-Aseguran 62 pozos, 76 tomas clandestinas, dos pensiones y 10 lugares mixtos.

Como parte de la “Operación Caudal”, que combate la extracción, distribución y venta ilícita de agua, el Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía de Justicia estatal (FGJEM) y los municipios, desde octubre de 2025, ha intervenido 189 sitios relacionados con estos hechos y se han asegurado 150 pozos y tomas clandestinas.



Estas acciones han permitido el aseguramiento de 62 pozos, 76 tomas clandestinas, dos pensiones y 10 lugares mixtos; de estos, 41 eran operados por diversos grupos delictivos, particulares y organizaciones sociales con fachada de sindicatos.



Gracias a las denuncias ciudadanas e investigaciones coordinadas entre los Gobiernos federal y estatal, se han detenido y vinculado a proceso a seis personas relacionadas con prácticas que afectan el suministro de agua en la entidad.



Estas acciones se han desplegado en 48 municipios de la entidad: Soyaniquilpan, Huehuetoca, Zumpango, Tepotzotlán, Coyotepec, Teoloyucan, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Melchor Ocampo, Tultepec, Tecámac, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, Otumba, Acolman, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tezoyuca, Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Tlalnepantla, Jilotzingo, Naucalpan, Huixquilucan, Lerma, Ocoyoacac, Tianguistenco, San Antonio La Isla, Rayón, Calimaya, Metepec, Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Tejupilco y Valle de Bravo.



En esta estrategia participan la FGJEM, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y organismos municipales de agua.



Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de proteger el abasto de agua para la población y restablecer la legalidad en el suministro.