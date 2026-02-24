Metepec se consolida como polo de inversión y servicios: Fernando Flores

-Encabezó la inauguración de la cadena internacional Texas Roadhouse.

El municipio de Metepec inició la semana con un fuerte impulso a la economía local y la infraestructura urbana. El alcalde Fernando Flores Fernández encabezó la inauguración de la cadena internacional Texas Roadhouse, destacando que la demarcación se mantiene como un referente para la llegada de capitales que generan empleos directos para las familias metepequenses.



Durante el corte de listón, el edil subrayó que la apertura de este nuevo establecimiento no es un hecho aislado, sino el resultado de una política de confianza y certeza jurídica para los emprendedores.



“Siguen llegando inversiones que fortalecen nuestra economía. La confianza en Metepec se nota y eso nos motiva a seguir trabajando”, afirmó Flores Fernández, bajo el lema de su administración: “Metepec, ciudad que funciona”.



A la par del dinamismo comercial, el Gobierno Municipal informó que las cuadrillas de SIN-BA (Sistema Integral de Mantenimiento) iniciaron la semana con una intensa jornada de bacheo y rehabilitación en diversos puntos estratégicos.



Con el objetivo de garantizar vialidades seguras, se realizaron trabajos con mezcla asfáltica en caliente y adocreto en:



-San Miguel Totocuitlapilco: Calle Independencia.



-Fraccionamiento Casa Blanca: Calles Pino y Nogales.



-San Jerónimo Chicahualco: Bacheo con adoquín en la calle Chapultepec.



Asimismo, se reportaron labores de balizado en la Col. Agrícola Bellavista y el mejoramiento de caminos en San Bartolomé Tlaltelulco, asegurando que el crecimiento económico del municipio vaya de la mano con servicios públicos de calidad.