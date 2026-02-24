Fortalece Manuel Vilchis estrategias de vigilancia y profesionalización policial en Zinacantepec

-Enfatizó que en Zinacantepec la seguridad no es un tema de azar, sino el resultado de una planeación diaria y coordinada.

Con el objetivo de consolidar la paz social y garantizar la integridad de las familias, el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública.



Durante el encuentro, autoridades municipales e integrantes del consejo realizaron una revisión exhaustiva de los avances, programas y acciones operativos que se ejecutan actualmente en la demarcación. El alcalde subrayó que estos esfuerzos forman parte de una estrategia integral para blindar al municipio y optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia.



Como parte central del evento, Vilchis Viveros hizo entrega de reconocimientos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Zinacantepec. Estos oficiales concluyeron satisfactoriamente diversos cursos de capacitación, profesionalización y especialización.



“Estamos convencidos de que una policía preparada es la mejor herramienta para proteger a nuestras familias”, afirmó el edil, destacando que la formación continua es un pilar fundamental para recuperar la confianza ciudadana y elevar los estándares de servicio de la corporación.



Al cierre de la sesión, el mandatario municipal enfatizó que en Zinacantepec la seguridad no es un tema de azar, sino el resultado de una planeación diaria y coordinada.



“La seguridad no se improvisa: se construye todos los días con hechos, con trabajo y con servidores públicos comprometidos con la ciudadanía”, puntualizó Vilchis Viveros, reafirmando que este rubro se mantendrá como la máxima prioridad de su administración a través de la inversión en equipamiento y capital humano.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Zinacantepec busca asegurar que la estrategia de seguridad se traduzca en una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.