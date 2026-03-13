Edoméx registró 900 suscripciones de voluntad anticipada en 2025: Macarena Montoya

El documento reconoce el derecho de las personas a decidir sobre su atención médica y los procedimientos que desean recibir en caso de enfermedad terminal o incapacidad.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, registró 900 suscripciones de voluntad anticipada durante 2025, como parte de las acciones que colocan el bienestar integral de las personas como principio rector de la atención médica.



Al encabezar la inauguración del VIII Simposio de Voluntades Anticipadas en la Atención Médica, realizado en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud estatal, destacó la importancia de este documento, que reconoce el derecho de cada persona a decidir sobre su atención médica y los procedimientos que desea recibir.



“Elegir sobre nuestra salud, sobre la atención médica que queremos recibir, los procedimientos que deseamos, pero también a elegir si no quiero ser sometido a algún tratamiento y cómo queremos pasar nuestros últimos días”, indicó la funcionaria estatal.



Agregó que esta acción forma parte de los objetivos del Gobierno de la Transformación, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas.



En el marco del Mes de la Voluntad Anticipada, este simposio representa un espacio de información, diálogo y reflexión para dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad las opciones disponibles cuando la vida enfrenta condiciones médicas irreversibles.



Por su parte, Manuel Hernández Salazar, Coordinador de Voluntades Anticipadas de la Secretaría de Salud, explicó que este documento es legal, libre y gratuito en hospitales, además de contar con un costo accesible en notarías. Señaló que suscribirlo representa un acto de responsabilidad y una decisión que brinda certeza a las familias en momentos complejos.