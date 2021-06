Huawei busca recuperar la confianza reforzando su infraestructura en privacidad

Huawei Technologies lleva 10 años desarrollando una estrategia de ciberseguridad y actualmente invierte 1,000 millones de dólares en este rubro, trabajando en conjunto con empresas de telecomunicación que ofrecen servicios OTT (Over The Top, por sus siglas en inglés). Su base de seguridad es la ley europea GDPR, a nivel global, pero también se adaptan de manera específica a leyes locales cuando es necesario.

