Karla Díaz y Daniel Dayz niegan estar divorciándose

-La ex integrante de JNS y creadora de Pinky Promise enfrentó los rumores sobre su matrimonio.

Karla Díaz y Daniel Dayz enfrentaron un episodio de especulación mediática tras la circulación de versiones sobre una posible crisis matrimonial.



La pareja es muy conocida en el ámbito del entretenimiento mexicano, y para terminar con las especulaciones, por fin hablaron para negar cualquier ruptura y reafirmar el estado de su relación.



“Estamos muy felices construyendo nuestra familia”, declararon.



Durante la última semana, diversos portales y cuentas en redes sociales alimentaron la versión sobre una supuesta separación entre Karla Díaz y Daniel Dayz.



La especulación se centró en una supuesta crisis, atribuida a dificultades para concebir. El tema generó conversación entre seguidores y medios, quienes comenzaron a difundir la información sin fuentes confirmadas.



Para responder a esta ola de rumores, Karla Díaz y Daniel Dayz concedieron una entrevista donde ambos aparecieron juntos y, de manera directa, desmintieron las versiones sobre un divorcio.



“Sabemos que andan por ahí algunos chismes de que nos estamos divorciando y no sé qué tantas cosas, pero eso es completamente falso”, expresó la pareja ante las cámaras del programa.



Ambos artistas subrayaron la importancia de acudir a fuentes directas para evitar desinformación.



“Queremos decirles nosotros de viva voz que eso es completamente falso. Nosotros estamos más enamorados, más felices que nunca y ni siquiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no, no queremos que caigan en chismes”, comentó la pareja.



Ambos remarcaron que el proceso de construcción familiar es personal y que no existe presión externa que altere sus planes.



“Estamos muy felices construyendo nuestra familia a nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Ustedes quédense tranquilos, no tengan prisa, no está pasando nada”, añadieron durante la transmisión.



Además, invitaron a sus seguidores y al público en general a no dejarse llevar por rumores. Finalizaron la entrevista con agradecimiento a la audiencia por los gestos de cercanía y afecto de sus seguidores.



Karla Díaz, integrante de la agrupación JNS y figura de la televisión mexicana, mantiene una relación pública con Daniel Dayz desde hace varios años.



Ambos han compartido en diversas ocasiones aspectos de su vida juntos mediante redes sociales y entrevistas con medios de comunicación.



La pareja ha manifestado en distintas oportunidades su deseo de formar una familia, sin establecer plazos ni presiones externas.