Impulsa Saray Benítez el talento escolar y el bienestar familiar en Mexicaltzingo

-Entregó apoyos deportivos a futbolistas y reconoció el éxito del equipo de robótica de la primaria Axayácatl.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinoza, reafirmó su compromiso con la niñez y las familias del municipio a través de una serie de acciones enfocadas en la educación, el deporte y el mejoramiento de la vivienda.



Apoyo al deporte y la excelencia académica



En un ambiente de entusiasmo, la alcaldesa brindó el respaldo necesario para el traslado del equipo de fútbol de la Escuela Primaria Axayácatl, quienes representarán con orgullo al municipio en la etapa regional del Mundialito Escolar 2026. “Creemos en el deporte como una herramienta que forma, motiva y construye sueños”, señaló la edil al desearles éxito en la competencia.



Benítez Espinoza acudió al plantel educativo para entregar reconocimientos a las y los alumnos destacados de la FIRST LEGO League. Tras felicitar a los jóvenes talentos de robótica, destacó que su disciplina y capacidad ponen en alto el nombre de Mexicaltzingo, demostrando que la educación tecnológica es la llave a nuevas oportunidades.



Fortalecimiento del bienestar social



Cumpliendo con la visión de un gobierno con corazón, la presidenta municipal encabezó la entrega de tinacos, láminas y cobertores destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias que más lo necesitan.



Durante el evento, Saray Benítez expresó un agradecimiento especial a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacando que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de México es fundamental para que estos apoyos lleguen de manera directa a los hogares mexicaltzinguenses.