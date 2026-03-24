SECTI anuncia nuevo periodo extraordinario de preinscripción al SAID 2026 para educación básica en Edoméx

-El proceso se lleva a cabo del 23 al 25 de marzo, sin distinción de la letra inicial del primer apellido, y será exclusivamente en línea mediante la plataforma oficial: https://said.edugem.gob.mx.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informa que del 23 al 25 de marzo se lleva a cabo un nuevo periodo extraordinario de preinscripción al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 para educación básica.

Este proceso está dirigido a madres, padres y tutores que no realizaron el trámite en el periodo ordinario, con el objetivo de garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a un espacio en preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario establecido, el registro se realizará el 23 de marzo para preescolar, el 24 de marzo para primaria y el 25 de marzo para secundaria, y durante este periodo todas las solicitudes se atenderán sin distinción de la letra inicial del primer apellido de la o el aspirante.

El trámite deberá realizarse en línea a través de la plataforma oficial https://said.edugem.gob.mx, donde las familias podrán registrar la información de las y los aspirantes y seleccionar las opciones de planteles educativos.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación exhorta a madres, padres y tutores a realizar el trámite en las fechas correspondientes, a fin de asegurar la asignación de un lugar para sus hijas e hijos.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) al 800 696 9696; al Departamento de Información o Sistemas a los teléfonos 722 214 7258 y 722 167 0473; o bien, escribir a los correos electrónicos del subsistema estatal: said.preescolar@edugem.gob.mx, said.primaria@edugem.gob.mx y said.secundaria@edugem.gob.mx.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

ENTREGA SHEINBAUM TÍTULOS DE CONCESIÓN DE AGUA A MUNICIPIOS EN BAJA CALIFORNIA

24 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La entrega de estos títulos de concesión garantiza el abasto de agua del presente y de los próximos 30 años. En el …

Reforma electoral compromiso para acabar con los privilegios: Senado

24 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se trata de una propuesta que beneficia a la población, afirma Laura Itzel Castillo Juárez. La presidenta del Senado de la República, …

“En el T-MEC estamos bien, pero vamos a salir mejor”: Ebrard

24 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-México busca ampliar el comercio y la inversión en Norteamérica, manteniendo ventajas comparativas en el mercado más grande del mundo. El Secretario …

Margarita González y rectora de la UAEM firman Plan Integral de Seguridad Universitaria

24 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Se realizó la firma de un convenio de colaboración para fortalecer la coordinación institucional. La gobernadora Margarita González Saravia y la rectora …

Designa ONU Hábitat a CDMX como sede del World Urban Forum 2028

24 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La Jefa de Gobierno convocó a una gran alianza internacional de ciudades por la paz y la soberanía de los pueblos. La …

Iniciativa en BJ las Jornadas de Empleo para acercar ofertas de trabajo formal: Luis Mendoza

24 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Esta iniciativa contó con la participación de 20 empresas de diferentes giros. Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, el área de Bolsa …

Delfina Gómez anuncia inversión de 455 mdd por parte de Nestlé en Edoméx

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Aportará 275 mdd para sus fábricas de Toluca y Cuautitlán y 180 mdd para construir un nuevo CEDIS en Zumpango. La Gobernadora …

Se conmemora en Edoméx el Día del Agua con actividades deportivas, culturales y académicas

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-También se llevó a cabo una ceremonia tradicional otomí con ofrenda al agua. En el marco del Día Mundial del Agua 2026, …

Mediante Operación Oriente han caído 30% los homicidios dolosos en Edoméx

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Autoridades de los tres órdenes de gobierno suman esfuerzos en 15 municipios de la zona para avanzar en la recuperación de la …

UAEMéx reconoce la importancia de las estadísticas para disminuir las brechas de género

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-UAEMéx, IEEM e INEGI destacaron que solo 45 de cada 100 mujeres en México participan en el mercado laboral. La igualdad sustantiva …

Gobierno de Toluca supervisa programa “Sendero Seguro” en Paseo de San Buenaventura

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Los trayectos vigilados en Toluca mediante patrullajes e inteligencia policial son para prevenir delitos y proteger a estudiantes, trabajadores y población. El …

San Mateo Atenco impulsa el desarrollo con vialidades renovadas y seguras

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex

Reconoció el trabajo de las y los servidores públicos por dar seguimiento permanente a las solicitudes en cada barrio y colonia. Cumpliendo …

Encabeza Ramírez Ponce estrategia integral de prevención “Temporada de Lluvias 2026” en Lerma

24 marzo, 2026
Destacado, Edomex

Participarán OPDAPAS, Protección Civil, Seguridad Pública y el DIF Municipal en un esfuerzo transversal para salvaguardar a las familias lermenses. Con el …

Karim López será elegible para el Draft 2026 de la NBA

24 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-El alero mexicano de los BNZ Breakers de Australia comentó sus ganas de formar parte de la Asociación. Karim López, basquetbolista mexicano …

Arrestan a Justin Timberlake por conducir ebrio

24 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-En las imágenes también se ve cómo Timberlake, con la mirada perdida, se somete a varias pruebas de alcoholemia, como mantener el …

COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES VITAL PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA: ERNESTINA GODOY

23 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-La Fiscal General de la República visitó la subsede de Manzanillo y alentó al personal sustantivo y operativo a trabajar al servicio …

México bajo el calor y el agua; se esperan desde granizadas hasta calor extremo

23 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-A pesar de las nubes, el ambiente caluroso dominará gran parte del territorio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que México enfrentará …

De la Fuente hace un llamado durante la CELAC-África para fortalecer el multilateralismo

23 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El canciller reconoció que en la CELAC se ha demostrado que trabajar juntos es posible. En el marco de la X Cumbre …

Se consolida Quintana Roo con éxito en el Premier Padel Cancún P2: Mara Lezama

23 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Destaca la participación de los números 1 del ranking mundial en ambas ramas, así como el impacto deportivo, turístico y económico. Con …

Inaugura Clara Brugada Utopía Mixiuhca, primera del gobierno de CDMX

23 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Es el primer espacio de transformación, un laboratorio de futuro y escuelas de ciudadanía. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró …

Se reúne Rojo de la Vega con la presidenta municipal Ceci Patrón de Mérida

23 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Las mandatarias intercambiaron experiencias en temas económicos, culturales y de espacio público. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recibió en la …

Estrategia contra la extorsión evitó el pago de más de 9 mdp: Delfina Gómez

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Los resultados obtenidos en este rubro revelan la efectividad del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno en las Mesas de …

Edoméx registró una disminución del 47% en nacimientos de madres adolescentes

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-De acuerdo con cifras del INEGI, del 2015 al 2024, se registraron 25 mil 29 nacimientos menos. El Gobierno del Estado de …

Presenta GEM el Prontuario de la Legislación Laboral del Edoméx 2025

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se actualiza la legislación laboral y se agrega la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. El Gobierno mexiquense …

UAEMéx refrenda legado juarista como eje formativo de nuevas generaciones: Paty Zarza

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La rectora encabezó la ceremonia conmemorativa al 220 aniversario del nacimiento del Benemérito de las Américas. La Universidad Autónoma del Estado de …

“El mercado Benito Juárez es un motor económico en Toluca”: Ricardo Moreno

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-El edil destacó que el mercado es símbolo de identidad y cohesión social para miles de familias toluqueñas. Al encabezar la conmemoración …

Zinacantepec celebra jornada de bienestar animal y deportiva: Manuel Vilchis

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-El edil inauguró el “Patitas Fest” en colaboración con la sociedad civil para promover la adopción responsable. Con el objetivo de fortalecer …

Encabezó Muñiz Neyra la 5.ª edición de “San Mateo Atenco Artesanal”

23 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el fin de semana, la presidenta hizo entrega de una nueva unidad móvil para el traslado de artistas y productores locales. …

Están un poco oxidados Checo y Bottas, afirma Cadillac

23 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Mario Andretti aseguró que el piloto está resintiendo en las primeras carreras su año sabático. El inicio de temporada para Sergio Pérez …

BTS rompe récord en Spotify 2026 con 110 millones de streams en 24 horas

23 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-ARIRANG se convirtió en el álbum de K-pop más escuchado en la historia de Spotify. Tras la llegada del esperado regreso de …

“MÉXICO TE ABRAZA” NO ES SOLO UN RECURSO ECONÓMICO; ES VIVIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL: SHEINBAUM

20 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-En los Centros de Atención México te Abraza se han registrado 189 mil 830 repatriaciones y al 18 de marzo se han …

Se reúne Juan Ramón de la Fuente con empresarios alemanes

20 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Destacó que las empresas alemanas consolidan su presencia en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un …

SEP y SeMujeres presentan los lineamientos para prevenir la violencia escolar

20 marzo, 2026
Destacado, Nacional

Los lineamientos buscan que las y los estudiantes se sientan cómodos y seguros en su escuela. En el Centro de Estudios Tecnológicos …

Mara Lezama impulsa la crianza positiva para construir paz desde la infancia

20 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-La gobernadora destaca que prevenir la violencia inicia en la forma de educar y cuidar a niñas, niños y adolescentes. Al clausurar …

Inaugura Clara Brugada jardín de lluvia de Coapan

20 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Este sistema permitirá infiltrar más de 10 millones de litros de agua de lluvia en la zona. La Jefa de Gobierno, Clara …

Se suma BJ al operativo Semana Santa 2026: Luis Mendoza

20 marzo, 2026
CDMX, Destacado

Brindarán atención, orientación e información a las y los mexicanos que visitan el país durante la temporada vacacional. Como parte del operativo …

Recibe San Mateo Atenco premio nacional por Modelo Educativo Municipal

20 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El premio fue otorgado por innovar en educación con el programa “Unidos por nuestras escuelas”. El Gobierno de San Mateo Atenco, encabezado …

Unilever invertirá en Edoméx más de 9 mil mdp: Delfina Gómez

20 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La empresa expandirá operaciones en sus fábricas de Lerma y Tultitlán. En el marco de su 60 aniversario, la empresa Unilever destina …

Inaugura Ricardo Moreno mural en Museo del Alfeñique

20 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La obra de Cruz de Victoria engalana este espacio lleno de cultura y tradición El alcalde Ricardo Moreno inauguró el mural, “Frío …

Entrega rectora Paty Zarza potrobús a plantel UAEMéx-Texcoco

20 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Esta acción busca reducir los tiempos de traslado y los costos de transporte para las y los universitarios de la zona oriente …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.