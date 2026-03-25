Manuel Vilchis sigue transformando la educación especial en Zinacantepec

-Durante el evento, el presidente fue gratamente sorprendido con un pastel por su cumpleaños.

En un acto que reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar social, el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, dio el banderazo de inicio a la construcción de una nueva aula y un comedor en el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 105 “Diego Rivera”, ubicado en la colonia La Virgen, comunidad de San Luis Mextepec.



Lo que parecía una jornada de trabajo ordinaria se transformó en un momento de profunda emotividad cuando la comunidad escolar sorprendió al edil.



En lugar de un festejo tradicional, Manuel Vilchis eligió celebrar su cumpleaños rodeado de las y los alumnos del CAM, quienes lo recibieron con muestras de cariño.



Fue el mismo Manuel Vilchis, quién compartió en sus redes sociales el emotivo momento, señalando: “no hay mejor manera de conmemorar este día que trabajando por las causas que más inspiran”.



Ante quienes se congregaron en este evento, aseguró que su gobierno continuará invirtiendo en espacios dignos e inclusivos; siendo un compromiso de corazón que impulsa su gestión.



Durante el evento, Vilchis Viveros detalló que su gobierno se ha caracterizado por ser un aliado incondicional de la educación especial.



Subrayó que esta obra representa una puerta a la esperanza, a la dignidad y a la justicia social para las niñas y niños con discapacidad, transformando sus vidas y brindando tranquilidad a las familias zinacantepequenses que ahora contarán con mejores instalaciones para el desarrollo de sus hijos.



Por su parte, América Estrada Jiménez, directora del CAM 105, destacó el impacto positivo de estas acciones en la formación académica, personal y social de los estudiantes.



Agradeció la cercanía de las autoridades municipales y la sensibilidad del alcalde para fortalecer los lazos entre el gobierno y las instituciones educativas de San Luis Mextepec.



Finalizó el evento y la celebración, señalando Manuel Vilchis, que con esta obra, Zinacantepec sigue avanzando en la consolidación de un municipio más inclusivo, donde el trabajo y los resultados son el mejor regalo para la ciudadanía.