AMLO promoverá reformas al INE, CFE y Guardia Nacional

El presidente de México aseguró que elaborará las iniciativas de reforma para presentarlas ante la Cámara de Diputados entre el 2021 y el 2023.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que promoverá reformas al Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el mandatario, estas tres reformas constitucionales serán presentadas ante la Cámara de Diputados en el próximo periodo legislativo que inicia en septiembre del 2021.

Aseguró en la conferencia mañanera del 15 de junio que las principales reformas de su gobierno ya fueron aprobadas, sin embargo, afirmó que es necesario presentar las siguientes tres reformas:

– Reforma a la CFE: para fortalecer la empresa estatal frente a las empresas privadas que brindan el servicio de electricidad.

– Reforma al INE: para bajar el costo de las elecciones y garantizar que los jueces sean de “inobjetable honestidad”.

– Reforma a la Guardia Nacional: para integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional

De acuerdo con López Obrador, la reforma a la CFE es necesaria para fortalecerla, ya que en el periodo neoliberal se apostó por destruirla, para dejar el mercado de la industria eléctrica a empresas privadas del extranjero.

Aseguró que la reforma a la CFE será para que los usuarios domésticos no paguen por el servicio más que las empresas.

Por otra parte, dijo que propondrá que el 54% del servicio de energía eléctrica sea proporcionado por la empresa estatal mientras que el 46% restante sea proporcionado por las empresas privadas que ya brindan el servicio en el país.

El presidente aseveró que, pese a que la CFE tenga la capacidad de generación, no se le permite subir energía eléctrica a la red, debido a la Reforma Energética promovida por el gobierno anterior.

Expuso que, mientras la CFE se maneje con eficiencia, se podrá asegurar que el precio de la luz no aumente.

Sobre la reforma electoral al INE, expuso que será “para que de verdad haya independencia” en el proceso electoral, así como para que “no domine” el conservadurismo y exista la democracia.

De acuerdo con el presidente, “los que deberían actuar como jueces” se han inclinado en favor de los grupos de intereses creados.

Por ello, manifestó que buscará con la reforma al INE que aquellos que se encarguen del proceso electoral sean de “inobjetable honestidad” y “auténticos demócratas”.

Asimismo, aseguró que, con la reforma al INE, se buscará reducir los costos de las elecciones pues “no es posible” que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones.

Por otra parte, aseguró que buscará que se eliminen los 200 diputados plurinominales y que se queden únicamente los de mayoría relativa y dijo que también buscará eliminar a los senadores de representación proporcional.

López Obrador afirmó que propondrá que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para que “no se eche a perder” como sucedió con la Policía Federal.

El presidente aseguró que ésta será una rama más de la Secretaría de Defensa Nacional, así como lo es la Fuerza Aérea.

Aseveró que no quiere quedarse con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considera convienen a México.

El presidente aclaró que la prioridad en la proposición de sus reformas pone en primer lugar a la CFE y espera poder proponerla este mismo año, seguida de la reforma al INE y hasta el 2023 proponer la reforma a la GN, cuando el funcionamiento de ésta este “bien acreditado.