Ana Muñiz llega a Miguel Hidalgo con “La Ruta del Calzado 2026”

Productores de San Mateo Atenco exhiben calidad y tradición en esta segunda edición.

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra encabezó la segunda edición de “La Ruta del Calzado 2026” en el Ágora de la Alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de impulsar la comercialización de productos elaborados por productores atenquenses.



Durante esta iniciativa, habitantes de la Ciudad de México podrán adquirir artículos de piel como calzado, bolsos y cinturones, elaborados en San Mateo Atenco, reconocidos por su calidad y precios accesibles.



Muñiz Neyra agradeció el respaldo de Mauricio Tabe Echartea, quien facilitó el espacio para promover la industria local y fortalecer los lazos de colaboración entre ambas demarcaciones.



En el marco del evento, se firmó un convenio de colaboración permanente entre el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco y la Alcaldía Miguel Hidalgo, con el propósito de impulsar acciones conjuntas en beneficio de sus comunidades.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el 17 de abril, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, consolidándose como un escaparate para posicionar lo hecho en San Mateo Atenco en nuevos mercados.