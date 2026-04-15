¡Adiós al rebaño! Alan Pulido deja Chivas y cierra su segunda etapa

El Club Deportivo Guadalajara hizo oficial la salida de Alan Pulido, poniendo fin a su segunda etapa con el equipo tras llegar a un acuerdo para la rescisión anticipada de su contrato.

La decisión se tomó luego de un semestre en el que el delantero no fue considerado por el técnico Gabriel Milito durante el torneo Clausura 2026. La falta de minutos y su ausencia constante en convocatorias evidenciaron su salida del primer equipo.

A través de un comunicado, el club rojiblanco agradeció la entrega del atacante durante su paso por la institución y le deseó éxito en sus próximos retos profesionales, destacando su contribución en ambas etapas con el equipo.

Durante su segundo ciclo, iniciado en 2025 tras su paso por el Sporting Kansas City, Pulido tuvo una participación limitada, con menos de 800 minutos jugados y apenas dos goles anotados, perdiendo protagonismo frente a jóvenes talentos como Armando González.

Pese a este cierre discreto, su legado en Chivas permanece, especialmente por su papel en títulos como la Liga MX y Copa MX en 2017, así como la Liga de Campeones de Concacaf en 2018. Ahora, el delantero podría continuar su carrera en clubes como Necaxa o Cruz Azul.