PRESAS DEL CUTZAMALA MEJORAN SU NIVEL TRAS LLUVIAS EN EDOMÉX

Las recientes lluvias registradas en abril han favorecido la recuperación del Sistema Cutzamala, cuyos niveles de almacenamiento se mantienen por encima de los registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un panorama positivo para el abasto de agua en la región.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, se han acumulado 92 milímetros de lluvia en lo que va del mes, lo que ha contribuido a sostener los niveles en las presas principales, aunque la Conagua reportó una ligera variación general del sistema, pasando de 77.8 a 75.7 por ciento de almacenamiento.

Actualmente, la presa Valle de Bravo se encuentra al 82.4%, Villa Victoria al 75.2% y El Bosque al 63.1%, cifras que continúan siendo favorables para garantizar el suministro de agua.

Este sistema es clave para el abastecimiento de millones de habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo municipios como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan, así como la Ciudad de México.

Autoridades señalaron que, pese a la ligera disminución registrada, los niveles actuales permiten mantener estabilidad en el suministro, especialmente ante la temporada de estiaje.