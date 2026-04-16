CDMX apuesta por el home office en el Mundial 2026 para evitar caos vial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso implementar el esquema de “home office” durante el Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de reducir el tránsito vehicular y mejorar la movilidad en la capital.

El planteamiento fue presentado como parte del programa “Mundial Verde”, el cual busca disminuir el uso del automóvil, reducir emisiones contaminantes y evitar la saturación de vialidades ante la llegada masiva de visitantes por el torneo.

Brugada hizo un llamado directo al sector privado para sumarse a esta estrategia, retomando el modelo de teletrabajo aplicado durante la pandemia. Además, adelantó que se analiza la posible suspensión de clases en ciertos días clave para disminuir la carga vehicular.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que ya se trabaja con empresas para impulsar esta medida, destacando que el transporte privado es una de las principales fuentes de emisiones de CO2 en la ciudad.

De cara al arranque del Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica, el gobierno capitalino también informó sobre inversiones superiores a 5 mil millones de pesos en infraestructura, incluyendo mejoras en transporte público y nuevas ciclovías para enfrentar la alta demanda de movilidad.