“Fogones de México 2026” consolidó a Metepec como referente gastronómico

Cocineras tradicionales de todo el país reúnen sabores, historia y cultura en el Pueblo Mágico

El presidente municipal Fernando Flores Fernández inauguró el festival “Fogones de México 2026”, evento que posiciona al municipio como un referente nacional de la gastronomía tradicional al reunir a 32 cocineras y cocineros representativos de cada estado del país.



Durante tres días, la Plaza Juárez se convirtió en un punto de encuentro para el sabor y la cultura, donde visitantes pudieron disfrutar de más de 96 platillos elaborados con recetas ancestrales que reflejan la riqueza culinaria de México.



El edil destacó que este tipo de eventos fortalece la identidad cultural, impulsa el turismo y genera una importante derrama económica para el municipio, además de preservar técnicas y saberes transmitidos de generación en generación.



Además de la oferta gastronómica, el festival incluyó la exposición de artesanías tradicionales, como el emblemático Árbol de la Vida, consolidando una experiencia cultural integral para las familias.