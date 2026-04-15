DIFEM pone en marcha la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Familia

Las jornadas se realizarán los primeros sábados de cada mes; las sedes se darán a conocer en las redes sociales del DIFEM.

Con la premisa de que la paz se construye desde el hogar, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias. Esta iniciativa, impulsada por el Sistema Nacional DIF (SNDIF), busca la transformación del tejido social mediante el acompañamiento, la prevención de la violencia y la promoción de valores fundamentales.



Durante el arranque de la jornada en el municipio de Zinacantepec, Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), subrayó que fortalecer a la familia es la herramienta más poderosa para prevenir la violencia en las comunidades.



“Es precisamente a través de las familias donde podemos ayudar a la disminución de la violencia, que a través de nuestras comunidades se vaya construyendo la paz”, afirmó Labastida Sotelo ante las familias asistentes.



Bajo el lema “Mi familia, mi lugar seguro”, la jornada ofreció servicios gratuitos diseñados para atender de manera integral a todos los sectores de la población:



-Salud y apoyo: Sesiones de quiropráctica, servicios médicos de diagnóstico y entrega de ayudas técnicas para adultos mayores y personas con discapacidad.



-Asesoría y derechos: Orientación jurídica y pláticas informativas para niñas y niños sobre sus derechos y la prevención del abuso.



-Cercanía comunitaria: Promoción de huertos familiares y actividades lúdicas como cuentacuentos para fomentar la convivencia sana.



La Directora General destacó que esta estrategia está alineada con las políticas de construcción de paz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además de las jornadas presenciales, la iniciativa contempla una serie de conferencias magistrales transmitidas en línea que abordan temas críticos para la realidad actual, tales como la prevención del bullying en las escuelas, así como el control parental para el uso seguro de internet y redes sociales. También es importante la resiliencia familiar y alimentación saludable y, finalmente, la prevención de la violencia de género y trato digno.



Las jornadas se realizarán una vez al mes en diferentes municipios del territorio mexiquense, hasta noviembre. La siguiente actividad será en mayo, en Atlacomulco.