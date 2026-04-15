EDOMÉX BUSCA AMPLIAR PROTECCIÓN A PERIODISTAS CON NUEVA INICIATIVA DE LEY

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa para reformar la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y bienestar del gremio.

La propuesta plantea un modelo con enfoque preventivo, social y de derechos humanos, que incluye acceso a servicios de salud mediante IMSS-Bienestar, esquemas de aseguramiento para periodistas independientes y apoyos en situaciones de riesgo.

Además, contempla medidas como capacitación continua, becas educativas para periodistas y sus familias, así como apoyos funerarios en casos de fallecimiento relacionado con su labor.

La iniciativa también busca reforzar la prevención mediante instrumentos de identificación voluntaria, y mejorar la atención a periodistas en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, población migrante y diversidad sexual.

Otro de los puntos clave es el fortalecimiento del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, con mayor representación regional, criterios públicos de selección y paridad de género.

Autoridades señalaron que esta propuesta surge del diálogo con el gremio y busca garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad de quienes ejercen el periodismo en la entidad.

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