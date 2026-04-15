ARRANCA PAVIMENTACIÓN INTENSIVA EN TOLUCA CON EL “DIABLO DRAGÓN”

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, dieron el banderazo de inicio a una nueva etapa de rehabilitación vial en la capital mexiquense, con el arranque de trabajos en la calle Gómez Farías.

El proyecto incorpora el uso del “Diablo Dragón de la Pavimentación”, un equipo de alta tecnología que permite reconstruir calles de forma integral, atendiendo de fondo el rezago en la infraestructura vial y no solo el bacheo superficial.

Las obras contemplan la repavimentación de mil 829 metros lineales, con una superficie de más de 16 mil metros cuadrados, en beneficio de más de 29 mil habitantes en esta zona de Toluca.

Autoridades destacaron que esta maquinaria permite reciclar hasta el 70% del material existente, reducir tiempos de ejecución y garantizar mayor durabilidad en las vialidades, al integrar procesos como fresado, reciclado, estabilización y compactación.

El gobierno municipal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia estructural, financiada con recursos propios, para mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de la población, sin generar endeudamiento.