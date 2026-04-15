Samuel García anuncia la construcción de 30 nuevas escuelas para Nuevo León

-Señaló que se invertirán 800 millones de pesos para la construcción de estas escuelas y además para nuevas preparatorias.

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció la construcción de 30 nuevas escuelas para el Estado.



Destacó que se sigue trabajando para lograr que Nuevo León se coloque en primeros lugares, incluyendo el tema de Educación.



“Este año rompimos récord de inversión porque Nuevo León es primer lugar en todo siempre, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos porque vamos a invertir mucho dinero en más escuelas, 800 millones, vamos a hacer 30 nuevas escuelas en Nuevo León”.



Agradecido el trabajo realizado por el ICIFED (Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León), al entregar las 30 nuevas instalaciones de tiempo completo.



“Vamos por 30 nuevas escuelas y cinco nuevas prepas porque vamos a ser también primer lugar en educación. Y como nos encanta el deporte, el día de hoy inauguramos la cancha número 515. Somos el único estado que tiene escuelas de tiempo completo. Somos el único estado que va a construir más escuelas de tiempo”, señaló el Gobernador de Nuevo León.



El Secretario de Educación, Juan Paura García resaltó que esta escuela forma parte de las más de 6 mil 500 escuelas que se rehabilitarán en el Estado durante este ciclo escolar y en la que se invirtieron alrededor de 3 millones de pesos.



Durante en evento estuvieron presentes Melody Falcó, Directora General del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE); Luis Fernando Domínguez Martín del Campo, Director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED); Irma Marcela González Nájera, directora de la Primaria Club de Leones 19 “Rómulo Garza”, así como docentes y alumnos del plantel.