André Jardine deja su futuro en manos de la directiva

La eliminación del Club América en la Concacaf Champions Cup encendió las alarmas al interior del equipo y puso en duda la continuidad de su técnico, André Jardine.

Tras la derrota frente al Nashville SC en el Estadio Azteca, el estratega brasileño reconoció que atraviesan un momento complicado y adelantó que serán días clave para definir el rumbo del proyecto deportivo.

Jardine aseguró que su permanencia dependerá de la decisión de la directiva, encabezada por Santiago Baños y Emilio Azcárraga Jean, quienes evaluarán el desempeño del equipo tras un nuevo fracaso internacional.

El técnico fue claro al señalar que en un club como América, la exigencia es constante y las derrotas tienen consecuencias, por lo que no descartó un posible cambio en el banquillo si la directiva considera que es lo mejor para la institución.

Mientras tanto, el ambiente en el vestidor es de tristeza y reflexión, en un escenario donde el club deberá tomar decisiones importantes para retomar el camino competitivo y responder a las expectativas de su afición.