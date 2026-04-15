Reforma y 26 calles del Centro Histórico libres de comercio en vía pública

-El proceso se ha llevado a cabo mediante acuerdos con comerciantes, descartando desalojos y priorizando alternativas para quienes dependen de esta actividad económica.

El Gobierno de la CDMX, informó que la Avenida Paseo de la Reforma y 26 calles principales del Centro Histórico se encuentran actualmente libres de comercio en la vía pública, como resultado de las acciones de reordenamiento implementadas en la capital.



Estas acciones han permitido recuperar alrededor de 6 mil espacios en el primer cuadro de la ciudad, y adelantó que para finales de abril se sumarán más áreas, con el objetivo de lograr la liberación total hacia el cierre del año.



El proceso se ha llevado a cabo mediante acuerdos con comerciantes, descartando desalojos y priorizando alternativas para quienes dependen de esta actividad económica.



El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, rechazó versiones sobre un supuesto desbordamiento de comercio en Paseo de la Reforma, al señalar que se trata de información imprecisa basada en imágenes de periodos anteriores.



Explicó que, aunque durante Jueves Santo se registró un incremento temporal de vendedores, la situación fue controlada mediante operativos implementados en días posteriores, manteniendo actualmente la vialidad libre de comercio informal.



Las autoridades capitalinas reiteraron que continuarán con operativos permanentes para preservar el orden en la vía pública y consolidar la recuperación de espacios en el Centro Histórico.