Impulsa Luis Mendoza jornada de prevención contra cáncer de piel

-La alcaldía Benito Juárez reiteró que continuará promoviendo este tipo de jornadas como parte de su estrategia para garantizar el bienestar integral de la población.

Con el objetivo de fortalecer la salud pública y fomentar la prevención, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, impulsó una jornada de prevención y detección de cáncer de piel, realizada por el Centro de Atención Social Especializada (CASE).



Durante la actividad, se brindó información a vecinas y vecinos sobre los riesgos asociados a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, así como medidas clave para prevenir este padecimiento, entre ellas el uso adecuado de protector solar y ropa protectora.



La jornada incluyó una plática informativa encabezada por la especialista Andrea Gallardo, quien explicó señales de alerta como cambios en lunares y recomendó aplicar la “regla del ABCDE” para identificar posibles riesgos: asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución.



Durante la jornada se destacó la importancia de acudir a revisión médica en caso de detectar anomalías, como sangrado sin causa aparente.



Vecinos beneficiados reconocieron la utilidad de estas acciones, al señalar que les permiten conocer más sobre el cuidado de la piel y acceder a orientación médica especializada.



La alcaldía Benito Juárez reiteró que continuará promoviendo este tipo de jornadas como parte de su estrategia para garantizar el bienestar integral de la población y fortalecer la cultura de la prevención en materia de salud.