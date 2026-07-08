Inaugura Ricardo Moreno nuevo Centro de Atención Psicológica Casa Alef

Este espacio en la delegación Sauces brindará terapias y atención especializada para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, inauguró el Centro de Atención Psicológica Casa Alef, un nuevo espacio destinado a brindar servicios gratuitos de salud mental con atención profesional, especializada e incluyente para las familias toluqueñas.

Durante la apertura, el alcalde destacó que este centro forma parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y convertirlos en lugares de beneficio comunitario, al tiempo que resaltó la importancia de atender la creciente demanda de servicios psicológicos y eliminar los estigmas relacionados con la búsqueda de apoyo emocional.

Casa Alef ofrecerá terapia individual, de pareja y familiar, además de atención especializada para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con espectro autista y personas con discapacidad. También contará con acompañamiento psicopedagógico, orientación vocacional, acciones preventivas y trabajo comunitario.

El director general de Casa Alef, Daniel Ignacio Sánchez Castro, señaló que la apertura del centro responde a una necesidad real de la población, pues incluso antes de iniciar operaciones ya contaba con citas programadas, reflejo de la demanda y confianza en este nuevo servicio.

Con este espacio, el Gobierno municipal refrenda su compromiso de acercar servicios de salud mental a la ciudadanía y brindar herramientas que contribuyan al bienestar emocional, la integración familiar y el fortalecimiento del tejido social.

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