UAEMéx alerta sobre la importancia de conservar el suelo

Especialista universitario advierte que la degradación de este recurso amenaza la biodiversidad, disponibilidad de agua y la producción agrícola.

La conservación del suelo es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, afirmó Salvador Adame Martínez, profesor e investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).



En el marco del Día Internacional de la Conservación del Suelo, el especialista destacó que este recurso es esencial para los ecosistemas, al contribuir a la producción de alimentos, la regulación del ciclo del agua y el almacenamiento de carbono.



Advirtió que la degradación del suelo representa uno de los principales retos ambientales del país, debido a factores como la erosión hídrica, el cambio de uso de suelo y el crecimiento urbano desordenado, situaciones que afectan la productividad agrícola y reducen la capacidad de recarga de los acuíferos.



Adame Martínez señaló que la pérdida de fertilidad incrementa los costos de producción, disminuye el rendimiento de los cultivos y pone en riesgo la disponibilidad de alimentos, por lo que llamó a impulsar prácticas sustentables como la rotación de cultivos, reforestación, incorporación de materia orgánica y obras de conservación.



Asimismo, resaltó que la UAEMéx contribuye a la protección de este recurso mediante la formación de especialistas y proyectos de investigación enfocados en el manejo sustentable del territorio.



Finalmente, el investigador hizo un llamado a fortalecer la participación conjunta de autoridades, instituciones académicas, productores y sociedad para preservar el suelo como un patrimonio natural indispensable para las futuras generaciones.