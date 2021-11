Por recorte presupuestal, INE amaga con no emitir llamado a consulta.

La mañana de este miércoles 17 de noviembre, el consejero Jaime Rivera sostuvo que, con independencia de que se reúnan las firmas, “si el INE no cuenta con los recursos materiales para organizarla, no emitirá la convocatoria”, ya que el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos que sufrió, estaría destinado a los ejercicios de la revocación de mandato y consulta popular.

Aseveró que el instituto “está comprometido a cumplir el mandato legal. No es el INE el que no quiera hacerlo; quiere hacerlo, pero no depende todo del instituto”. Subrayó que un aspecto central para garantizar la imparcialidad y legalidad es la integración e instalación de las 162 mil casillas, para lo cual se requiere visitar 12 millones de ciudadanos y capacitar cinco por cada casilla. Sólo este proceso implicará una partida de al menos 2 mil 500 millones de pesos.

Afirmó que el INE no podría emitir la convocatoria si no tiene condiciones para realizarla. Con los recursos no aprobados, no es posible organizarla.