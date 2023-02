Repudian a la Síndico de Malinalco; se ha hecho del control del ayuntamiento

Catalina Yasmín Juárez Medran, ha ocasionado irritación del pueblo de Malinalco; arrepentido de haber votado por la administración 2022-2024, del Partido Verde.

En el Pueblo Mágico de Malinalco, tal parece que la ciudadanía no representa el interés supremo para la síndico municipal Catalina Yasmín Juárez Medran, emanada del Partido Verde Ecologista de México, quien ha decidido asumir el poder y control político del Ayuntamiento 2022-2024, pasando por encima del propio presidente municipal Juan Leonardez Flores, quien asumió la presidencia municipal después del deceso de quien fuera el presidente municipal electo Juan Antonio Mendoza Pedroza.



La ambición política de la Síndico ha ocasionado diversos enfrentamientos políticos entre los integrantes del actual Cabildo 2022-2024, porque casi todas las decisiones, recaen en la síndico, no en el presidente municipal Juan Leonardez Flores, quien no puede hacer las funciones de un florero, porque lo que la gente de Malinalco dice es que el presidente municipal que era suplente, no ha asumido el cargo Constitucional ni las leyes que protestó cumplir y hacer cumplir, al rendir protesta.



Pero, tampoco en las y los regidores municipales, quienes también son parte del cabildo, pero, a pesar de ser mayoría, simplemente no son tomados en cuenta, a pesar que la síndico municipal del PVEM, Catalina Yasmín Juárez Medran tiene prácticamente inundada la administración municipal, con aviadores y personajes de municipios ajenos a Malinalco, para mantener controlado al presidente municipal, al Cabildo y al pueblo de Malinalco, que aseguran, estar arrepentidos de haber votado por el Partido Verde en las elecciones pasadas.



Lo anterior, quedó de manifiesto nuevamente la semana pasada, cuando de plano la Síndico municipal ordenó cerrar las puertas de la presidencia municipal, a fin de no recibir a integrantes de una organización campesina, tampoco a trabajadores del transporte público de Malinalco, quienes exigen que las autoridades municipales cumplan con lo que tanto prometieron en campaña.



Lamentablemente, el deceso del ingeniero Juan Antonio Mendoza Pedroza, permitió que Juan Leonardez, quien era suplente, rindiera protesta como presidente municipal de Malinalco para la administración 2022-2024, pero sólo en el dicho, porque en los hechos, quien maneja todos los asuntos del Ayuntamiento, incluyendo la agenda personal del alcalde, y la Hacienda Municipal, ha sido la síndico municipal del PVEM, Catalina Yasmín Juárez Medran, quien ya desplazó al alcalde del cargo de elección popular, pues la Síndico municipal, quien se dice entre los habitantes del turístico municipio, le fascina la fiesta y el ambiente en las reuniones sociales, incluso en días y horario laboral, en lugar de dedicarse a realizar su trabajo como síndico municipal, presume entre sus más allegados que, ella va a ser la próxima presidenta municipal para el proceso electoral del 2024.