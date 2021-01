Telegram se burla de Whatsapp por sus políticas de privacidad y se vuelve viral

Las recientes e inevitables políticas de privacidad de Whatsapp han puesto en vilo a muchos usuarios, ya sea porque no quieren revelar sus datos a la multinacional o porque sus amigos están cambiando de plataforma.

El éxodo masivo de la aplicación de mensajería se ha dado en las últimas semanas y el máximo beneficiado a sido Telegram. Esta no ha perdido la oportunidad de burlase de su competidor y su respuesta se ha hecho viral en redes sociales.

Hasta la fecha, la publicación cuenta con más de 80 mil retweets y ha logrado ganar la atención de otras marcas conocidas.

La empresa asegura tener una mejor protección en los datos de los usuarios así como una mayor y mejor gama de subaplicaciones dentro de la app, tan es así que también se han burlado de la compañía dueña de Whatsapp: Facebook.

Las respuestas a dichas publicaciones también se han vuelto memes virales de lo que algunos expertos concideran como la debacle de Whatsapp.

There's a cure for that. pic.twitter.com/Qg7FbOCv0L

— Telegram Messenger (@telegram) January 10, 2021