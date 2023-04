“En Edoméx haremos el mayor número de reforestaciones de la historia”: Delfina Gómez

La maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, recorrió las calles del municipio de Isidro Fabela.

La maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, recorrió las calles del municipio de Isidro Fabela donde expuso sus propuestas para reforestar el Estado de México, para reforzar los programas sociales destinados a las mujeres, y crear un gobierno digital para combatir la corrupción en trámites.



Como parte de su Plan de Gobierno del Bienestar 2023-2029, denominado “Propuestas de Cambio”, la maestra Delfina Gómez abordó el cuidado de la naturaleza en Isidro Fabela, en donde propuso impulsar un histórico plan de reforestación en el Estado de México.



“Proponemos el mayor plan de reforestación en la historia del Estado de México. Todas y todos tenemos la obligación de sembrar mínimo un árbol. Además, ampliaremos el apoyo económico destinado al cuidado de nuestros bosques, porque esto a su vez impactará positivamente en el abastecimiento de agua en nuestro estado”, explicó la maestra Delfina Gómez, quien minutos antes recorrió la avenida Monte Alto para entregar dípticos con propuestas a comerciantes, locatarios y ciudadanos.



Durante esa caminata, la maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, también recibió propuestas de la ciudanía, entre ellas la creación de un gobierno digital para combatir la corrupción en la realización de trámites gubernamentales.



“Un jovencito nos decía ‘ojalá que cuando sea gobernadora, podamos hacer los trámites digitalmente, porque eso evitaría la corrupción de un intermediario’, y yo les digo, esa es una propuesta que conforma nuestro plan, que haya un gobierno digitalizado y al servicio directo de la ciudadanía”, señaló la maestra Delfina Gómez.



Con el apoyo de ciudadanos, simpatizantes y militantes, quienes la abrazaron y le externaron todo su respaldo gritando «¡Es un honor estar con la mejor!», «¡Maestra Delfina serás gobernadora!», «¡Aquí y ahora, Delfina gobernadora!», la maestra Delfina Gómez repitió que los programas para mujeres en el Estado de México no van a desaparecer como los opositores han difundido con de noticias falsas, sino que se van a reforzar y a ampliar.



“Les pido que sean portavoces, así como lo he hecho en los diferentes municipios, que digan que eso es una mentira. No se van a quitar. Se van a transformar. Se van a mejorar y a ampliar el número de beneficiarias. Que se entreguen a quienes lo necesitan y que no se condicionen”, dijo la maestra Delfina Gómez, acompañada por Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA; por Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido; y por José Couttolenc, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



El dirigente del PVEM afirmó que Delfina Gómez es la única persona capaz de transformar el Estado de México, aseguró el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello.



“Tenemos la oportunidad, tras casi 100 años de gobierno de los mismos, de poner una persona buena en el gobierno, una mujer preparada, que ya tuvo la oportunidad de ser directora de una escuela, diputada, senadora, secretaria de estado, a punto de ser gobernadora y se ha mantenido como es, incorruptible, no lo digo yo, lo dice el mejor Presidente de México en toda su historia, Andrés Manuel López Obrador”, continuó el líder estatal tras un recorrido donde la candidata a la gubernatura fue arropada por comerciantes locales.



Afirmó que la Maestra Delfina se encuentra a 45 días de gobernar el Estado de México, al tiempo de recordar que se mantiene con casi 20 puntos de ventaja en la mayoría de las encuestas más serias del país.



“No nos podemos confiar, necesitamos trabajar, te necesitamos a ti, es momento de salir a las calles, es momento de decir ya no más, es momento de ganar el Estado de México, por ustedes, por sus hijos, por nuestro futuro, ¿se puede o no se puede? ¡Claro que se puede!”, finalizó.



Finalmente, el Presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo aseguró que Delfina Gómez será la próxima gobernadora de la entidad y resaltó que desde el primer día de campaña presentó un plan de gobierno que es el resultado de las propuestas y documentos que la gente le ha entregado en campo. “Ella está haciendo lo mismo que hace nuestro presidente, va a ser el gobierno del pueblo y para el pueblo”.