AMLO rinde homenaje al guerrillero Lucio Cabañas: fue quien comenzó la transformación en México, asegura

El presidente homenajeó al guerrillero durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” en Atoyac, Guerrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que puede considerarse un homenaje inédito, aseguró que el profesor y guerrillero campesino Lucio Cabañas fue una de las personas que comenzó la transformación en México.

Lo anterior durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

El primero en mencionar al líder estudiantil Lucio Cabañas, fue el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien dijo que hay que mantener la lección de que con tolerancia se pueden solucionar los conflictos, en tanto la coordinadora de las Universidades del Bienestar, Raquel Sosa, mencionó que Lucio Cabañas fue un gran luchador social, profesor entregado a sus estudiantes y contribuyó a abrir espacios.

En este acto, el presidente López Obrador dio a conocer que México aceptó la reducción de entrega de vacunas de Pfizer a nuestro país para ceder una parte a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que se distribuyan entre las naciones más pobres del mundo.

“Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde, de todas formas no cambia nuestro plan porque ya estamos buscando otras vacunas, no solo Pfizer”, aseveró tras denunciar que algunos países europeos se reciben las vacunas y las congelan.

Expuso que si México aplica la vacuna de manera adecuada, “tendrá más autoridad y derecho que los que la reciben y no la aplican, la tienen congelada, eso está pasando en algunos países europeos.

En el acto de inauguración de la Universidad del Bienestar “Benito Juárez”, en el municipio de Juan R. Escudero, López Obrador llamó a dejar atrás la subcultura del “agandalle” en el caso de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, y expuso que en el caso del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo actúo de inmediato luego de que un médico llevó a su familia para que la vacunaran; en Coahuila, un legislador de Morena “se pasó se vivo” y se está haciendo la investigación para saber quién se dejó sobornar o apantallar por este.

Agregó que también en Tabasco un director de un hospital que no es Covid se coló y fue vacunado, por lo que ya fue despedido por el gobernador del estado Adán Augusto López.

En otro orden de ideas, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no será dirigente eterno de su movimiento de transformación y, al tocar madera, advirtió que después de septiembre de 2024, “no vaya a ser que regresen los que saquearon al país”.

Agregó: “se nos va a terminar el tiempo, y yo soy maderista, estoy de acuerdo con el sufragio efectivo, ¡no!, y no la relección. Voy a terminar a finales de septiembre (de 2024) y me retiro, misión cumplida, no voy a estar como dirigente eterno. En el escenario de quien me va a sustituir – insistió – ¡claro que hay gente buena que le va a dar continuidad a esta lucha!”.

El Ejecutivo federal reiteró su narrativa entorno a lo que habrá de venir en el futuro.

“Hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones, es importante todo lo que haremos por los jóvenes, garantizar el futuro, la continuidad del movimiento de transformación, que se siga luchando por la justicia, la democracia, que se actúe con austeridad republicana”.