Las obligaciones alimentarias no son opcionales, son un derecho de la Infancia: Clara Brugada

-La Jefa de Gobierno encabezó la presentación de la Lista de Deudores Alimentarios, que puede consultarse en deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx, la cual, dijo, representa la lucha de miles de mujeres y un acto de justicia para las infancias

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Lista de Deudores Alimentarios de la Ciudad de México, a la que calificó como un acto de justicia para millones de niñas y niños, así como una herramienta de transparencia que permitirá garantizar el bienestar de miles de familias.



“Se trata de mandar una señal firme de que en esta capital de la transformación las obligaciones alimentarias no son opcionales, son un derecho de la infancia y una responsabilidad que no se puede eludir. (…) Bajo esta perspectiva, y nuestro compromiso de transformar esta ciudad en una ciudad que sea cada día más justa, más igualitaria y más humana, se ha generado un sistema accesible y eficaz que garantice el derecho a la ciudadanía de la consulta pública del registro de deudores alimentarios morosos de la Ciudad de México, sin importar su condición de género”, expresó.



La mandataria capitalina aseguró que esta medida es un acto de justicia, pues los deudores no deben gozar del privilegio de mantenerse en el anonimato: “La publicación de esta lista no es una sanción arbitraria. Es una herramienta de transparencia y hay que nombrar lo que está mal para cambiarlo y para no normalizarlo”.



Indicó que este logro es resultado de la lucha de miles de mujeres, y subrayó que la responsabilidad del gobierno es no solo acatar la ley, sino también hacer que funcione, para que nada impida a las mujeres y a la sociedad acceder públicamente a una lista de quién no es responsable de sus actos.



Clara Brugada refrendó el compromiso de su gobierno para salvaguardar los derechos e intereses de las infancias y adolescencias a través de un conjunto de programas y políticas públicas que permitan transformar a la capital del país en una ciudad más justa y humana.



De igual forma, aseguró que con estas acciones la Ciudad de México continúa siendo pionera a nivel nacional en la lucha para garantizar derechos de niñas, niños y jóvenes.



La titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que el artículo 121, fracción IX, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ampara la publicación de datos personales en la Lista de Deudores Alimentarios, dado que hay un interés público en dar a conocer esta información.



Destacó la labor de la Jefa de Gobierno para visibilizar la violencia económica y recordó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ciudad de México, también define el concepto de deudor alimentario y establece la garantía del derecho a la protección de las y los menores con mecanismos para que tengan acceso a su alimentación y educación.



La Lista de Deudores Alimentarios puede consultarse a través de la página deudoresalimentarios.rcivil.cdmx.gob.mx, ingresando nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona a buscar.