Habitantes de Tianguistenco exigen solución al desabasto de agua

El desabasto de agua es en algunos puntos de la localidad y no en todas las viviendas.

Habitantes de la localidad de Santiago Tilapa bloquearon la carretera Tenango-La Marquesa este domingo ante la falta del suministro de agua en el municipio de Tianguistenco.



Con piedras y llantas los vecinos de la zona obstruyeron ambos sentidos de la carretera para exigir una solución a las autoridades municipales, pues consideraron que el agua es vital para sus actividades cotidianas.



Al lugar acudieron las autoridades auxiliares para entablar un diálogo con los inconformes debido a que se paralizó la circulación, por lo que algunos automovilistas tuvieron que retornarse para llegar a su destino, mientras que los automovilistas gritaban consignas “queremos agua, queremos agua”.



Aseguran que el desabasto de agua es en algunos puntos de la localidad y no en todas las viviendas, por lo que dijeron desconocer las causas del porque no se tiene agua, señalando que algunos de los manifestantes no eran originarios de la zona.