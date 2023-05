No juntaron las firmas para revocación: Acosta

Alcalde de Xochimilco dice que no sufre de insomnio por ejercicio democrático.

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, aseguró que duerme bien y no sufre de insomnio a pesar de que se busca revocar su mandato, aunque adelantó que este ejercicio no se llevará a cabo, pues no se juntaron las firmas requeridas para hacerlo.



Al comparecer ante comisiones unidas de Alcaldías y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, el edil morenista precisó que si hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió a este ejercicio de democracia participativa, “por qué no este humilde alcalde de Xochimilco”.



“Por supuesto que estamos convencidos de la práctica democrática; sin embargo, tristemente, no soy la autoridad electoral para anunciarlo, pero ya en su momento lo harán, no juntaron las firmas mis compañeros, examigos, algunos en otros partidos, pero finalmente los aprecio a todos, ojalá y que se hubiera llevado el ejercicio democrático, pues no juntaron las 30 mil”, apuntó.



El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibió dos solicitudes de revocación de mandato: una para el alcalde de Xochimilco y la otra para el edil de Miguel Hidalgo. El órgano electoral se encuentra verificando las firmas de apoyo necesarias, por lo que diputados de oposición le pidieron al morenista no adelantarse a los hechos.



Durante su exposición, José Carlos Acosta destacó que se ha recuperado la seguridad en los canales de Xochimilco, pues se han hecho cambios administrativos y se ha hablado con los prestadores de servicios.



“Hemos corregido mucho de lo que genera violencia o exceso de alcohol en una buena coordinación y un buen acuerdo, pero también con sanciones firmes”.