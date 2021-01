EL “DOMADOR” DE LA PANDEMIA ALABADO POR AMLO

López-Gatell es ejemplar, no hay en el mundo un funcionario como él, afirma AMLO

Ante las críticas por el viaje a playas de Oaxaca, el presidente defendió al funcionario de la Secretaría de Salud y descartó que vaya a renunciar o se le pida su dimisión.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell es ejemplar; no hay en el mundo un funcionario con sus características; es de primera, preparado y un gran profesional, por lo que descartó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud vaya a renunciar o que el Gobierno de México le pida su dimisión.

“No, al contrario, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell”, manifestó el primer mandatario durante la conferencia matutina.

Lo anterior se da luego de las críticas que han surgido por las vacaciones del vocero de la pandemia en México, quien fue captado en playas del estado de Oaxaca.

Ante esto, López Obrador mostró en la pantalla de Palacio Nacional el currículum de López-Gatell y destacó que tiene un doctorado y posdoctorado en Epidemiología por la John Hopkins Bloomberg School of Public Health; así como una especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán/ UNAM.

“Comparen este currículum con los que fueron antes secretarios de Salud; además, especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición, porque es muy importante saber transmitir al pueblo lo que debe hacerse, y él tiene mucha capacidad para eso”, enfatizó.

Agregó que también es honesto y honrado.

López Obrador consideró que los señalamientos contra el subsecretario de Salud tienen que ver con una campaña de desprestigio, la cual consideró muy injusta.

“¿Por qué no se produce un debate entre Hugo y Krauze? Sería muy bueno a ver qué nos dice el señor Krauze o cualquier otro comunicador, o Ciro Gómez Leyva que son eminencias también”, expresó.

“Ha estado aplicado de tiempo completo; imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra del pandemia con todo el dolor y tristeza, porque él es un hombre sensible y humano, y golpes y golpes y golpes. Se me hace injusto; que se escuche bien y lejos, nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público”.

El fin de semana, circularon en redes sociales imágenes del López-Gatell sin cubrebocas y en Zipolite.

El lunes, el propio funcionario de la Ssa sostuvo que no tenía nada que ocultar, porque durante su viaje estuvo en una casa particular, acompañado de familiares y amigos cercanos.

“Efectivamente, estaba en un restaurante, en una playa de Zipolite, tomando los alimentos”, narró. “Los restaurantes no están abiertos en Ciudad de México, excepto para llevar a casa; en Oaxaca, los restaurantes están abiertos, por eso la foto a la que aluden me retrata en un restaurante en Zipolite, junto con la familia que viajamos”, argumentó durante el informe diario sobre el coronavirus.