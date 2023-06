El PAN debe acabar la alianza con el PRI: Damián Zepeda

El senador del blanquiazul comentó que en los hechos ha sido un fracaso dicha alianza al ser el PRI un partido que más de la mitad de la ciudadanía rechaza.

El PAN debe acabar la alianza con el PRI, afirmó el senador de Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, porque en los hechos, dijo, ha sido un fracaso en materia electoral al ser un partido que más de la mitad de la ciudadanía rechaza.



El tema clave es acabar este proyecto que no ha funcionado y lo digo con mucho respeto, institucionalmente no creo en ello, porque creo que es una incongruencia histórica, creo que no compartimos visión de gobierno, creo que no se ha defendido al país. Electoralmente ha sido un fracaso, está siendo rechazado por el ciudadano porque tiene ese partido 65 por ciento de rechazo en México, esa es una realidad en encuestas nacionales respetadas”, indicó el político.



Incluso, el legislador refirió que, en 2021 de los 15 estados en elección, ninguno se ganó con la alianza de partidos de la oposición, ya que Querétaro y Chihuahua los ganó el PAN en solitario.



Ante el descalabro en las elecciones en el Estado de México, donde Morena va a gobernar a 16 millones de habitantes, el panista propuso a su partido lanzar un nuevo proyecto abierto a la sociedad.



“Le sugiero al PAN agarrar el partido y decir ¡basta, se acaba!, lanzamos un nuevo proyecto, abierto a la sociedad, sin dados cargados, sin filtros, vámonos con un proyecto amplio, transparente, con debate largo”.



Afirmó que su postura era minoritaria en Acción Nacional, pero “lo que veo en redes, en chats, es que hay un enojo brutal con la dirigencia por el fracaso electoral y las decisiones que ha tomado, creo que necesita una reflexión sincera, estoy convencido que debemos acabar con eso porque es un fracaso”.



Sin embargo, lamentó que medio día después del fracaso en las elecciones mexiquenses, sin “ninguna reflexión anuncia la reactivación” de la alianza opositora.



Admitió que está pensando en ser candidato presidencial “porque hay falta de liderazgos en la oposición, no hay un liderazgo competitivo”, por lo que insistió en la necesidad de debatir por el país los temas relevantes y sacar al perfil más competitivo.