En diciembre termina la obra civil del Tren Interurbano México-Toluca

López Obrador explicó que en diciembre del presente año se terminará la obra civil de dicha obra, incluso, en septiembre se prevé que sea inaugurado un tramo del Tren Interurbano.



“Sacaron una nota falta de que no íbamos a terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México, no ponen de que ese tren lo heredamos, no, somos nosotros. Pues muy buena noticia para la gente del Estado de México y de la Ciudad de México: vamos a terminar el tren”, dijo.



“En diciembre terminamos la obra civil y empieza a operar en el primer trimestre del año próximo, el tren Toluca-Ciudad de México, es más vamos a inaugurar ya un tramo, hasta Lerma, a principios de septiembre”, dejó en claro.



“Eso se heredó y lo vamos a terminar, y muchas cosas que quedaron inconclusas se están terminando”, agregó el tabasqueño en el Salón Tesorería este miércoles.



La construcción arrancó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en enero del 215, pero se prolongó mucho más de lo que se esperaba porque en un principio se debía inaugurar en el año 2017.



En total, tiene 57.7 kilómetros de recorrido con dos terminales en las que se espera conectar al Estado de México con la capital de la República Mexicana, de acuerdo con el Gobierno Federal.



Se estima que esta obra sustituya 25 mil vehículos que viajan diariamente a la Ciudad de México, lo que permitirá disminuir la carga vehicular de la carretera México-Toluca.



En la conferencia anunció también que nombró nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México al general de división diplomado de Estado Mayor retirado, André Georges Foullon Van Lissum, en sustitución de Rafael Marín Mollinedo.



El mandatario destacó que el ingreso de las aduanas es superior a un billón de pesos y constituye alrededor del 15 por ciento del presupuesto nacional, por lo que es necesario proteger estos recursos que se destinan en acciones para beneficio del pueblo.



Foullon Van Lissum cuenta con una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional y un doctorado en Seguridad y Desarrollo Nacional en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Desarrollo y Seguridad Nacionales (IMEESDN).



Su último cargo fue subsecretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de México. También fue director del Heroico Colegio Militar.



Al mismo tiempo, el presidente anunció que Rafael Marín Mollinedo será embajador en la Organización Mundial del Comercio.