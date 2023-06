López Obrador se dice preparado para cualquier “embestida jurídica” en recta final del sexenio

“Estoy preparado, tengo experiencia, estoy entrenado”, dijo López Obrador sobre una última embestida jurídica de una organización.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que está preparado para resistir una última embestida jurídica de cara a la recta final de su sexenio.



En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador respondió a pregunta expresa sobre que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico prepara un último recurso legal para desacreditar a su Gobierno.



Estoy preparado, tengo experiencia, estoy entrenado, ya me lo han hecho y el pueblo me ha sacado adelante, me ha sacado a flote”, dijo.



“Ya me han querido desaforar, en una ocasión me desaforaron, en otra fue solo un intento porque los de la Corte ordenaron que yo pagara, cuando era jefe de Gobierno, una indemnización o lo que costaba un terreno que supuestamente era de un propietario que se había expropiado tiempo atrás, no estaba yo en el Gobierno”, manifestó.



“Sin embargo, el asunto llegó a la Suprema Corte y me dieron un tiempo para que yo pagara, eran mil 800 millones de pesos, y que si no pagaba me destituían. Investigué de qué se trataba y era un fraude, ahora hay una colonia muy grande en Iztapalapa, el predio se llamaba Paraje San Juan, y resulta que habían fabricado las escrituras con la complicidad de notarios públicos corruptos”, enfatizó.



El mandatario mexicano arremetió de paso contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de quien apuntó que no es nueva la corrupción que se vive al interior del Poder Judicial.



“Y como imperaba la corrupción en el Gobierno y desde luego en el Poder Judicial, desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo lo de la corrupción en el Poder Judicial, viene de lejos, ahora que está se descararon porque ya están como nuevo poder supremo conservador, representando a la mafia en México”, refirió.