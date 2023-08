AMLO rechaza que Secretaría del Bienestar haga acarreo a favor de Sheinbaum, como acusa Ebrard

El presidente aseguró que las “corcholatas” presidenciales saben que “no tengo una doble moral o doble discurso, que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría del Bienestar haga “acarreo” en favor de Claudia Sheinbaum como acusó Marcelo Ebrard.



“(Marcelo) Está en su derecho, pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno ni mucho menos al presupuesto para favorecer a nadie”.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que las corcholatas presidenciales Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum saben que “no tengo una doble moral o doble discurso, que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. Del otro lado ya hasta se los anticipé, pero ya no puedo hablar de eso, lo dicho, dicho está”.



El Presidente de la República aseguró que no tiene reportes que funcionarios de Bienestar acarreen o hagan labor en favor de la Jefa de Gobierno.



“No, no, y se están portando muy bien, por ejemplo los gobernadores esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo hay cumplido al pie de la letra”.



Señaló que entiende los señalamientos de Ebrard, porque en vísperas de que se decida quién será el coordinador nacional de la defensa de Cuarta Transformación, hay inquietudes y dudas razonables.



“Pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, no debería meterme en esto, pero ustedes son los que provocan”.



Respecto a las críticas que ha recibido por burlarse de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, dijo que no tiene por qué ofrecer disculpas, y sostuvo que no escuchó que le preguntaron sobre el caso.



“Aclarar eso, no tengo porque ofrecer disculpas porque fue un invento”.



Aseguró que no escuchó nada por eso contó un chiste, pero de manera perversa -dijo- la prensa vendida y alquilada sostuvo que se había burlado.



“Toda una mentira y una infamia, no somos iguales, yo tengo principios e ideales, soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar de dolor”.



Acusó los integrantes del bloque conservador dieron vuelo a esa calumnia entre ellos “una aspirante a la presidencia, corrupta -Xóchitl Gálvez-, otros aspirantes, corruptos y los representantes de los gobiernos neoliberales y todos los medios con honrosas excepciones”.