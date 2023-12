Dará CDMX bienvenida al 2024 a ritmo de salsa en el Ángel de la Independencia

El Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, anunció que en el evento se prevé una asistencia de 100 mil personas.

A ritmo de salsa la Ciudad de México despedirá el año 2023 y dará la bienvenida al año 2024, con un concierto de Rubén Blades en la columna del Ángel de la Independencia y que se extenderá hasta la Glorieta del Ahuehuete.



En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció que el evento en el que se prevé una asistencia de 100 mil personas, se llevará a cabo el 31 de diciembre a las 22:30 horas.



“De la columna de la Independencia hacia la Glorieta del Ahuehuete, cada día más floreciente, vamos a tener este gran concierto con Rubén Blades. Los invitamos a todas y todos vamos a tener música desde las 8:30 de la noche, pero Rubén Blades va a estar a las 10:30 de la noche, y ahí podrán acudir disfrutar de la música y participar del conteo regresivo para recibir el Año Nuevo 2024”, indicó.



En tanto, la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza destacó la trayectoria del cantautor y activista Rubén Blades.



“Como mencionaba el jefe de gobierno es una figura muy importante, tiene 50 años de trayectoria, tiene 20 Grammys, ha revolucionado la salsa. Ha sido fundamental para la cultura latinoamericana y sus canciones no solamente han sido de amor, sino justamente no de protesta porque él no dice yo no hago música de protesta, yo hago música de propuesta, pero fue muy importante el trabajo que ha hecho para concientizar sobre el racismo, el clasicismo, la opresión en América Latina y es un artista pues muy importante también por su activismo social”, comentó.



La funcionaria evitó hablar sobre el costo que tendrá el evento, “pero con mucho gusto que hagamos el cierre de producción ya con toda la información de todo lo que se requiere, con todo gusto la compartimos”.