Morena niega conflicto por candidaturas en el Edoméx

Niegan la información que ha surgido sobre supuestas listas y piden no dejarse llevar por rumores.

La alianza “Seguiremos Haciendo Historia en el Estado de México”, negó estar entrampada por la distribución de candidaturas para presidencias municipales y diputaciones y dejaron en claro que no hay definición de una lista, por lo que las que han aparecido recientemente son “fake news”.



José Francisco Vázquez Rodríguez, representante electoral de Morena, apuntó que al tratarse de un movimiento le dan la bienvenida a políticos de otras fuerzas políticas, aunque se deberán a ceñirse a lo ya establecido.



En conferencia de prensa, aseguró por una parte, que se respetará el siglado que acordaron para cada partido.



Si bien recordó que ya definieron que irán en candidatura común en nueve distritos, y en coalición parcial en 35 distritos y 80 municipios, aún faltará conocer las encuestas para definir la candidatura, por lo que los sigilados se podrán mover y el definitivo será el 25 de abril cuando se haga su registro.



Vázquez Rodríguez precisó que hasta este momento no se ha definido la lista de candidatos por género, si bien no descartó que existan inconformidades cuando se publique la relación oficial, pero la consigna es que quien quede debe apoyar a quien sea postulado, porque es tiempo de la unidad y no debe haber confianza de ganar, sino debe haber una participación activa de la ciudadanía.



Aclaró que, en el tema de reelección de ayuntamientos, no es un pase automático y están evaluando los negativos.



Indicó que buscarán ir por el mayor número de espacios de elección popular el 2 de junio.



Por otra parte, José Francisco Vázquez Rodríguez mencionó que se trata de un movimiento abierto y por ello no tienen cerradas las puertas a militantes de otros partidos, como son el caso de expriístas reclutados por el PVEM.



Subrayó que todos tienen una historia política y no se puede dejar a nadie sin oportunidad en su bloque, aunque tampoco se trata de quitar a militantes que han estado por años por alguien que va llegando.