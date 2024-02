SE QUEJA CARLOS SLIM QUE TELMEX “YA NO ES NEGOCIO”

El empresario explicó en conferencia de prensa que esta compañía de telecomunicaciones heredó planes que limitan, sobre todo, sus utilidades en el largo plazo.

El empresario Carlos Slim Helú aseguró que Telmex ya no es negocio, al tiempo de destacar que se encuentra en números rojos desde hace 10 años debido a la gran carga que presenta el paseo laboral que contiene; a pesar de ello, no está en sus planes vender, porque lo acordó así con sus hijos:



“El pasivo laboral anda en 270 mil millones de pesos, no tan grande como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero va a gastar. Nos la dejaron sin fondo de pensiones. Entonces, creamos un fondo de pensiones que vale como 160 mil, al que le quitamos como 20 mil cada año. De lo que produce cada año se lo quitamos para hacer viable la pobreza de Telmex, para que no se endeude ilimitadamente, no sé si me explico”.



Además, Carlos Slim Helú destacó que son la única empresa del mundo que no tiene servicio de televisión de paga.



Comentó que cuando dice que Telmex es preponderante es en la telefonía fija: cuentan con 30 o 35 por ciento de participación de mercado.



Por otro lado, criticó la excesiva presencia de las fuerzas armadas en la vida pública, sobre todo en áreas distintas a la seguridad, “es demasiado”, dijo.



El hombre más acaudalado de México catalogó como “un exceso” que los militares se encuentren en tantos aspectos de la vida pública, sobre todo durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. No obstante, reconoció que existen profesionales preparados en los cuadros de la milicia.



Para Carlos Slim, la presencia de fuerzas armadas en el sector de la construcción sí tuvo un aspecto positivo, pues reconoció la labor de los ingenieros militares, médicos y hasta la inclusión del personal castrense en estas labores, “eso yo no lo veo mal”, aclaró en el encuentro donde estuvo acompañado por su yerno Arturo Elías Ayub.



En el mismo encuentro, el empresario recalcó que sus empresas sólo participaron en un 80 por ciento de la etapa 2 en la construcción del Tren Maya, agregó que se ha dedicado a la construcción de obra pública y negó que sea el empresario ‘favorito’ durante el actual sexenio.



El también ingeniero señaló que tiene algunas diferencias con el presidente López Obrador, sin embargo, no tocará el tema hasta que concluya la actual administración, lo cual ocurrirá el próximo 30 de septiembre, Como él dice, diferimos en varias cosas, de las que vamos a hablar cuando acabe”, remarcó.



Otro de los aspectos que tocó Carlos Slim fue que Telmex ya no es un negocio, pero descartó que él y sus hijos vendan la compañía; agregó que los pasivos laborales rondan los 270 mil millones de pesos. De igual modo se manifestó en contra de pagar más impuestos.