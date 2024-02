Será obligatorio el uso de casco para motociclistas

Se incluirá también una certificación para conductores del transporte público.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, dio a conocer que la nueva Ley de Movilidad para la entidad incluirá nuevas normas para regular el tránsito de los motociclistas, sin que se preste a una persecución o estigmatización.



La intención es que los usuarios de este tipo de transporte usen el caso obligatoriamente, ya que según los expertos 90 por ciento de las muertes en motocicleta obedecen a que los conductores no traían el casco y la incidencia en los accidentes es del 300 por ciento.



“Habrá un convenio con las empresas para que una vez que compren su moto, compren el casco. No se trata de que sea muy caro por encima de los 10 mil pesos, serán cascos económicos, pero que cumplan con las normas de seguridad. Tampoco vamos a pedir que compren los trajes especiales porque sería muy costoso”, dijo.



Además dio a conocer que habrá una certificación para los motociclistas como pasa en la Ciudad de México y también para los conductores de transporte público, y posteriormente todos los privados.



Sibaja agregó que al menos 80 por ciento de los motociclistas que circulan en la entidad realizan el trámite pertinente para contar con sus placas y tener sus papeles en regla.



La empresa Italika, que se ha vuelto la mayoritaria en el Estado, por ejemplo, saca emplacadas y en forma todas sus unidades.



“Estamos encontrando sinergias, ellos están a favor de esto, de que haya la certificación de los motociclistas”.



En un accidente -mencionó- el uso del casco evita que el cuerpo del motociclista estalle por la presión, así que es vital para aminorar la muerte. “La Secretaría de Salud nos ha comentado la gravedad de los accidentes en motocicleta en el Estado de México, en el ISSSEMYM los datos son brutales”.



Insistió que la regulación no busca la persecución porque entienden que las motocicletas se han convertido en un medio de transporte importante para muchas personas, así como en motores económicos para las plataformas que existen y les permiten operar. Lo único que buscan -añadió- es que tengan seguridad.



Sibaja González resaltó que también se meterán en el tema de educación vial para que los conductores respeten la norma, circulen por donde deben y respeten la ley. Recordó que una multa no es un impuesto, por el contrario, regula la conducta de las personas.



“Así como criticamos a los mexicanos que van a Estados Unidos y respetan la ley, aquí criticamos a los mexiquenses que van a la Ciudad de México y respetan la ley, se regresan y no la respetan. Allá no se meten al carril confinado, no te estacionas en lugares prohibidos porque te ponen el candado, no te pasas el alto porque te llega la multa, pero pasan el Estado de México y hacen lo que quieren”.