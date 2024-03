A pesar de irrupción de estudiantes, AMLO dice: “no caeré en provocaciones”

De esa manera respondió a la exigencia de presuntos normalistas de Ayotzinapa, que derribaron una puerta de Palacio Nacional para que los atendiera el presidente.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que su gobierno no confrontará ni caerá en provocaciones luego de la protesta de normalistas que intentaron ingresar a Palacio Nacional derribando una puerta lateral con una camioneta, mientras se encontraba dando su conferencia matutina.



“Llevan como una semana (de plantón) fueron a Gobernación y rompieron vidrios ayer (martes) en la Lotería Nacional, o sea es un plan de provocación clarísimo, entonces, pues nosotros no vamos a caer en una provocación, no va a escalar, es lo que quisieran”, aseguró.



“Quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, nosotros no somos represores (…) se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, lo que quieren es provocar”, afirmó durante su conferencia matutina de este miércoles mientras transcurría la protesta.



A preguntas de los medios sobre si recibiría a los inconformes, el mandatario federal dijo que será el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina, quien se reunirá con los normalistas, pues comentó que lo que le interesa como presidente es encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.



“Los va a atender el subsecretario de Gobernación. No, no, no (los recibiré), estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores, de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación, en contra nuestra”, respondió.



López Obrador incluso consideró que los padres de los 43 normalistas están siendo “manipulados” por un grupo encabezado por el senador Emilio Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y “conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros”.



“Lamentablemente, muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información, porque se lo prohíben los abogados hablar con nosotros. Saben ustedes que les mandé un informe a cada uno de los papás y las mamás y no los quisieron recibir, porque se los prohibieron los abogados”, indicó.