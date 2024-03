CLAUDIA SHEINBAUM PROMETE #IMPULSAR “EL MEJOR SISTEMA DE SALUD PÚBLICA”, TOMANDO COMO BASE EL PROGRAMA DE AMLO

La candidata de Morena afirma que son “los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho”.

Impulsar el mejor sistema de salud para el bienestar, es una prioridad para el proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación en el país, aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar el eje de gobierno “República Sana” de su Proyecto de Nación, que – sostuvo – consolidará el acceso a la salud pública como un derecho humano.



La abanderada morenista destacó que, para la implementación de este eje de gobierno, cuenta con el mejor equipo de expertos para la definición de una política de la salud que pone al centro a las personas y a los avances logrados en los primeros años de Transformación con la consolidación del sistema IMSS-Bienestar.



“Tenemos al mejor equipo en la definición de la política de salud; dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y son los que más sufren; vamos a tomar el sistema como se queda ahora, con sus avances, y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. La salud es uno de los elementos centrales de la política del próximo sexenio”, sostuvo.



Incluso puntualizó que la Cuarta Transformación es el único proyecto que garantiza el acceso a la salud como un derecho humano y no como una mercancía, a diferencia de los gobiernos neoliberales que pusieron en marcha proyectos que no resolvieron las problemáticas en esta materia y que generaron focos de corrupción.



“Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No se trata que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo Seguro Popular que no sólo no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades; sino de consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar y está en el 4° Constitucional el acceso a la salud como un derecho humano y eso es, en esencia, el principio con el cual diseñamos esta política”, aseveró.

El proyecto se compone de 10 ejes:

Gobernanza

Infraestructura y proceso de modernización del sistema salud

Cultura de la prevención y la salud

Consolidación del programa de gratuidad

La atención primaria

Primeros 1,000 días y envejecimiento

Política industrial del sector salud

Programa para un plan de estudios médicos alternativo

Programa para un plan de recursos en enfermería

Administración de servicios civil para la administración de la salud

Como parte de los 10 ejes, propone mantener el IMSS- Bienestar, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; que Birmex se encargue de la compra consolidada de medicamentos; la elaboración de un concepto de salud digital.



Asimismo, se buscará, a través de la tecnología, evitar el viacrucis de la tramitología, así como establecer convenios con farmacias para dispensar gratuitamente medicamentos similares para enfermedades como hipertensión y diabetes y padecimientos como diarrea.



También se proyecta identificar de forma temprana factores de riesgo, fortalecer el esquema de vacunación para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores e implementar el programa salud casa por casa.