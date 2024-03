AMLO CALIFICA AL INE COMO LA INQUISICIÓN

El presidente se molestó porque el organismo electoral le puso restricciones para referirse al término “oligarquía corrupta”.

Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su inconformidad contra el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que en su conferencia de este martes 26 de marzo, inició y concluyó su conferencia refiriéndose al organismo electoral como “la inquisición”, ante las restricciones que le ordenó para no hacer comentarios relacionados con el término “oligarquía corrupta” y para que evite intervenir en el proceso de las campañas electorales.



“Están los del INE muy estrictos, están como la inquisición, ahora fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta… no voy a poder hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo, lo hacemos aquí entre todos, podría ser: mafia del poder”, propuso el mandatario, a los asistentes a la conferencia.



Hay que recordar que el organismo electoral concluyó que el presidente López Obrador realizó pronunciamientos en al menos siete conferencias de prensa en las que se vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en el proceso electoral, por lo que dictó una serie de medidas cautelares.



Ante eso se planteó retirar o modificar los archivos en diversas plataformas de las conferencias matutinas de los días 2, 6, 7, 8 y 9 de febrero pasado.



Al inicio de la conferencia el presidente indicó que todavía no recibía la notificación formal del INE, por lo que sugirió que se podía referir a la oposición como la oligarquía corrupta.



Durante el transcurso de la conferencia señaló a la oposición como un grupo carente de políticos y que ha sido engañada por el empresario Claudio X. González.



“Que no me echen la culpa a mí, ellos no supieron hacer su trabajo; además, los conservadores no tienen buenos políticos, son muy malos; no sé para qué pueda ser eficaz Claudio X. González, pero para la política no, o sea, está en parvulito; y los engatusó, los engañó, no sé cómo”, indicó.



Luego de tres horas de conferencia, el presidente López Obrador dijo que será respetuoso y concluyó refiriéndose nuevamente, ahora sí a la notificación del INE para no hablar del proceso electoral.



“Y además vamos a ser muy respetuosos, esto de que ‘el día de ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por unanimidad de votos, declaró procedente la medida cautelar solicitada’, no voy a decir por quién porque si no, no puedo mencionar partidos, ‘en contra del titular del Ejecutivo Federal, derivado de las manifestaciones de opiniones políticas, realizadas los días 6, 7, 8, 9 de febrero de 2024; frases relacionadas con la palabra oligarquía corrupta’, ya quedamos, una vez que me notifiquen ya es ‘conservadurismo corrupto’”, dijo.



Al leer el texto de la notificación, el presidente López Obrador agregó: “Asimismo, en tutela preventiva ordena al presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa… o sea, ni siquiera puedo llamar a votar, que salga a votar, no puedo, no puedo hacerlo. Atentamente la Inquisición. Adiós, adiós”, dijo el mandatario y concluyó la conferencia.