Crisis económica por Covid-19, ya se está sintiendo: AMLO

Sugiero al BdM no disponer de reservas y aguantar; también hay especulación de quienes sacan provecho de la incertidumbre financiera, afirma primer mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo en Oaxaca que “se está avizorando y sintiendo ya” una crisis económica debido a la enfermedad COVID-19 y la caída en el precio del petróleo.

Sin embargo, mencionó, si se sigue trabajando con honestidad y eficiencia se podrá enfrentar la crisis y el país podrá salir adelante.

“Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, que ya con eso, ahora sí que se tendría completa la comunicación de Oaxaca, con los cuatro puntos cardinales”, expresó el mandatario sobre el avance de distintas obras en Oaxaca.

“No me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera, a ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina, pero sí vamos a terminar lo que ya se inició y a lo que nos hemos comprometido”, agregó sobre la carretera de Oaxaca a Tuxtepec.

Ante la crisis, insistió el presidente, México podrá salir adelante porque tiene muchas fortalezas.

“Tenemos reservas económicas, en el tiempo que llevamos gobernando acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas del Banco de México y, aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda, yo he sugerido siendo respetuoso de la autonomía del Banco de México que se cuiden esas reservas, que no se intente detener la depreciación del peso sacando reservas, que nos aguantemos, porque en todo esto hay también un buen componente de especulación de quienes están sacando provecho de esta incertidumbre financiera”, dijo López Obrador.

“Entonces, que conservemos nuestras reservas y que tengamos confianza que, si seguimos trabajando con honestidad, con eficiencia, vamos a poder enfrentar la crisis y vamos a poder salir adelante. Tenemos reservas y tenemos convicciones y un pueblo extraordinario, eso es lo mejor de México, su pueblo, bueno, honesto, trabajador”, agregó.

En Twitter, López Obrador dijo que el gobierno se está preparando para enfrentar la etapa crítica del coronavirus.

“Es importante guardar la calma, no adelantar vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa. Tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante del coronavirus”, expresó el mandatario.

“No nos apaniquemos, tengan confianza”, agregó.

El presidente dijo que a la par de las medidas de Salud para enfrentar el coronavirus, “estamos cuidando que no se nos caiga mucho la economía”, para que no se deprecie mucho el peso y aumente el desempleo. “Que podamos pronto recuperarnos”, dijo.

Diversas obras de infraestructura carretera se encuentran en marcha en Oaxaca con inversión federal de miles de millones de pesos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último punto de su gira de fin de semana, donde supervisó los avances en la construcción de la vía Barranca Larga-Ventanilla.

“Vamos a terminar esta obra en dos años, la vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022. Ese día vamos a inaugurar también el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, voy a estar en la mañana allá, inaugurando, y por la tarde voy a inaugurar esta carretera.”

El primer mandatario hizo un recuento de las obras en marcha, como la que supervisó ayer, que comunicará Oaxaca con Tehuantepec; además, la ampliación de la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos, ya que llegará hasta Acayucan, así como la modernización de vías férreas en el istmo y la construcción de caminos de concreto hacia todas las cabeceras municipales de la entidad.

Recordó que estas acciones cuentan con presupuesto suficiente por las acciones de combate a la corrupción, lo que ha permitido no aumentar impuestos ni el precio de los combustibles.

Destacó que, una vez superada la crisis económica mundial que trajo la pandemia del coronavirus y la caída en el precio de los combustibles, será posible evaluar si se procede con la ampliación de la carretera que corre de Oaxaca a Tuxtepec, completando así la comunicación del estado en sus cuatro puntos cardinales.

Por último, solicitó apoyo de los municipios cercanos a las obras en construcción para que no detener los trabajos:

“Exhortar a las autoridades locales a que nos ayuden y que siempre haya disposición al diálogo, y también que los encargados de las obras atiendan las peticiones de autoridades locales y de la gente.”