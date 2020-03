En Edomex se cerrarán espacios por coronavirus: Alfredo del Mazo

Da a conocer Gobernador que, a partir de este día, deberán permanecer cerrados museos, bibliotecas, teatros, gimnasios, centros comerciales y cines, al igual que parques recreativos y zoológicos, salones de fiestas, bares y centros nocturnos.

A partir de este martes, las guarderías, Cendis, Casas del Adulto Mayor, Museos, bibliotecas, cines, teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, salones de fiestas, bares, deportivos y gimnasios cerrarán en el Estado de México debido a la pandemia por Covid-19. Así lo anunció el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo debido a la crisis que se vive por Coronavirus Covid-19 a nivel mundial y luego de que la mañana de este lunes, la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó 37 casos positivos en el Estado de México.

Asimismo, dio a conocer que deberán cerrar los museos, las bibliotecas y los teatros en la entidad, además de negocios como gimnasios, tiendas departamentales, centros comerciales y cines, al igual que parques recreativos y zoológicos, salones de fiestas, bares y centros nocturnos, así como los comercios cuyo giro no esté relacionado con la venta de medicamentos o alimentos.

“Del mismo modo, los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas también deberán cerrar sus puertas; los restaurantes podrán seguir atendiendo a sus clientes en la modalidad de entrega en el local y entrega a domicilio”, especificó.

Asimismo, instó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y designar a un integrante de la familia para salir a comprar comida o medicina, y salir de casa solamente para atender alguna emergencia o ir al trabajo en caso de que sea esencial. Alfredo Del Mazo hizo un llamado a los empresarios para mantener los empleos de las personas que dependen de ellos, así como no frenar el funcionamiento de las cadenas de distribución de alimento, medicinas y artículos de primera necesidad y garantizar el abasto de estos productos.

“Hago un llamado a la comunidad empresarial para que mantengamos al cien por ciento el funcionamiento de las cadenas de distribución de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, con el compromiso de garantizar el abasto de estos productos. Es tiempo de ser solidarios, por eso les pido a los sectores productivos del estado mantener las fuentes de trabajo de las familias que dependen de ustedes”, expresó.

También pidió que durante la presente contingencia sanitaria las personas opten por consumir en comercios de su comunidad, ya que ello mantendrá el funcionamiento de las economías locales y exhortó a las familias a continuar aplicando las medidas preventivas en el hogar, como el constante lavado de manos, la limpieza de artículos y superficies de uso común o la ventilación de interiores para evitar posibles brotes.

Del Mazo Maza consideró que ante la presencia del COVID-19, toda la sociedad debe actuar con responsabilidad y extremar precauciones en el cuidado de niños o adultos mayores, pues ellos son los más vulnerables a este virus.

Por ello, solicitó a la población que en este momento debe prevalecer la solidaridad e identificar a las personas de la tercera edad que viven solas, para brindarles cuidado y apoyo para obtener medicamentos y comida.

“Todos los sacrificios que realicemos ahora que el brote se encuentra en su etapa inicial, nos permitirán superar más rápidamente la pandemia y sus efectos, mantengámonos unidos, sigamos cuidando de nuestras familias con responsabilidad, y estoy seguro que unidos y con la participación de todos, saldremos adelante de este gran reto”, finalizó.