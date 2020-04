Trump critica a OMS por prestar demasiada atención a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se lanzó una vez más al ataque en Twitter, esta vez en contra de la Organización Mundial de la Salud, pues a su parecer le presta demasiada atención a China por el brote de Covid-19 y no la suficiente a su país.

“Por alguna razón, aunque están financiados en gran medida por Estados Unidos, están muy centrados en China. Vamos a analizar esto con más atención” tuiteó el mandatario estadounidense, quien ha sido blanco de numerosas críticas por su tardía reacción ante la pandemia que ya ha infectado a más de 380 mil personas en la unión americana.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020