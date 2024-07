“México nunca será colonia de ningún país extranjero”: AMLO

López Obrador aseguró que las relaciones con los países son buenas y pidió respeto para México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tendrán buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y que el país no volverá a ser colonia de ningún país extranjero.



En la evaluación de Programas del Bienestar el mandatario afirmó que se tendrán buenas relaciones con todos los pueblos y con los gobiernos del mundo, además pidió el mismo respeto para México.



Afirmó que siempre se van a tener buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero se nos tiene que respetar, así como nosotros respetamos a otros gobiernos y a otros pueblos, a otras naciones; así es como deben respetar a México, porque nosotros no volveremos a ser colonia de ningún país extranjero, seguiremos siendo un país libre, independiente y soberano”, mencionó.



Estas declaraciones ocurren en un contexto en el que la campaña presidencial del candidato republicano, Donald Trump, endureció sus críticas a la migración que ocurre en la frontera de Estados Unidos con México.



López Obrador señaló que se seguirá avanzando en una sociedad mejor, que sea justa, humanitaria e igualitaria, pero también teniendo un país más independiente.



“Vamos a seguir avanzando hacia una sociedad mejor. ¿Qué significa una sociedad mejor? Una sociedad más igualitaria, más justa, más humana, más libre, más democrática y también un México más independiente y soberano”, puntualizó.



El mandatario señaló que la violencia que hay es por el narcotráfico y no se tiene violencia por el consumo de drogas.



“Y aquí como tenemos familias bien integradas, bien unidas, muy fraternas, pues por eso no tenemos tanta demanda de droga. Y ahora que estamos atendiendo a nuestros jóvenes, mejor, porque antes no volteaban a ver a los jóvenes”, señaló el presidente.



López Obrador explicó que se están atendiendo las causas por las que en su administración son prioridad las acciones de raíz, antes de reaccionar con violencia.



“No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No es nada más decir más mano madura, cárceles, leyes más severas, más policías, más soldados. No. No. Se puede tener un policía en cada esquina, pero si no se tienen las causas, si no hay trabajo, si no hay salario justo, si no se fortalecen valores culturales, morales, espirituales, no se avanza”, mencionó.