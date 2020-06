EEUU podría interrogar a príncipe inglés por caso Esptein

El diario británico The Sun informó el lunes que el Departamento de Justicia había enviado a las autoridades británicas una solicitud de tratado de asistencia legal mutua (MLAT), utilizada en investigaciones criminales para recopilar material de otros Estados que no puede obtenerse fácilmente mediante cooperación policial.

Previous Senadora denuncia a dirigente del PAN en Guanajuato por violencia de género